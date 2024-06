To, co robi Yamal powinno być zakazane. Co ten dzieciak wyczynia, mając zaledwie 16 lat! W Niemczech jest zakaz pracy po 23:00 [dla osób poniżej 18 roku życia - przyp. red.]? Zgłoszę go na policję po 14 lipca. Najpierw niech pomoże nam wygrać

~ powiedział Torres w rozmowie z "The Guardian"