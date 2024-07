Ciąg dalszy skandalu na Euro 2024. Kontrowersyjny gest piłkarza pod lupą UEFA

Podczas mistrzostw Europy w Niemczech kibice nie narzekają na nudę. Nawet gdy trwa przerwa od meczów, to i tak na jaw wychodzą różnego rodzaju afery związane z piłkarzami czy organizatorami. Już w fazie grupowej głośno zrobiło się o nieodpowiedzialnym zachowaniu Mirlinda Daku. Reprezentant Albanii po spotkaniu z Chorwacją podszedł do kibiców i wykrzykiwał do nich hasła obrażające Serbów oraz Macedończyków. Choć za swój czyn przepraszał potem w mediach społecznościowych, to sprawa nie uszła uwadze UEFA. Ta nie miała litości i zawiesiła sportowca na dwa mecze.

