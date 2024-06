Euro 2024 to bez wątpienia piłkarskie święto niosące za sobą wiele pozytywnych wartości i emocji, natomiast nie ma co się łudzić, że podczas tak wielkiego turnieju przez cały czas będzie kolorowo - zwłaszcza, jeśli mowa np. o niektórych zachowaniach kibiców, czy raczej pseudokibiców.

Praktycznie nieustannie widoczne są chociażby napięcia między fanami wywodzącymi się z różnych krajów bałkańskich - w pewnej chwili doszło nawet do swoistej eskalacji, której wynikiem była groźba Serbii dotycząca wycofania się z turnieju . Trudno - niestety - oczekiwać, że konflikty na trybunach nagle wygasną, natomiast zdecydowanie większej klasy oczekuje się od piłkarzy biorących udział w ME. Tymczasem jeden z nich mocno się zapomniał...

Euro 2024. UEFA bezwzględna. Mirlind Daku ukarany, Albania osłabiona

Po końcowym gwizdku starcia z ekipą "Vatrenich" Daku bowiem wziął do rąk megafon, po czym zwrócił się do albańskich kibiców i rzucił mocno wulgarne hasła pod adresem Serbii oraz Macedonii Północnej . Po pewnym czasie przeprosił za swoje zachowanie , ale posypanie głowy popiołem oczywiście nie mogło powstrzymać UEFA przed interwencją.

Ta nie dała tu żadnej taryfy ulgowej - jak ogłosiła w niedzielę Albańska Federacja Piłkarska Daku został zawieszony na dwa spotkania, a to oznacza, że z całą pewnością nie pojawi się na boisku podczas rywalizacji swojej kadry z Hiszpanią i opuści też ew. mecz w 1/8 finału, jeśli oczywiście Albańczycy zdołają przedrzeć się do kolejnej fazy. Teraz już z pewnością będzie bardziej uważał na to, by w odpowiednim momencie tonować swe emocje...