Wielka afera w znanym klubie. Piłkarz na hulajnodze spowodował śmierć 51-latki

Dramat młodego piłkarza Stade Rennes. Jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci

Jak zapowiedział prokurator Philippe Astruc, już we czwartek 4 lipca 18-latek zostanie skierowany do prokuratury w Rennes. AFP podaje, że ofiara została potrącona na rozległej alei w centrum Rennes, gdzie jezdnie znajdują się po obu stronach częściowo trawiastej promenady i są zajęte w szczególności przez ogródki kawiarni i restauracji.

- Jest zdruzgotany tym, co się stało i myśli, że to koniec jego kariery - powiedział informator dziennika "Quest-France".

Stade Rennes w minionym sezonie Ligue 1 zajęło 10. miejsce w tabeli. Z kolei w Pucharze Francji dotarło aż do półfinału, w którym jednak uległo PSG 0:1. W przeszłości czterech Polaków broniło barw tego klubu, a byli nimi Jerzy Wilim, Włodzimierz Mazur, Mirosław Tłokiński i przede wszystkim Kamil Grosicki. "Grosik" grał dla Rennes w latach 2014-2017 i w tym czasie rozegrał 92 spotkania, strzelając 15 bramek i notując 13 asyst. Dobre występy we Francji dały mu przepustkę do wymarzonego transferu do Premier League, a konkretnie Hull City.