Afera premiowa, Michniewicz wraca do "awantury". Nagle padło nazwisko Bońka

Afera premiowa, która wyszła na jaw podczas mistrzostw świata w Katarze, oburzyła niemalże wszystkich kibiców reprezentacji Polski i wystawiła wizerunek drużyny narodowej i PZPN na bardzo duży szwank . Fani byli wściekli, że po awansie do fazy pucharowej w niezadowalającym stylu zawodnicy i szkoleniowiec rzekomo mieli myśleć bardziej o dzieleniu publicznych pieniędzy , aniżeli o grze w piłkę.

Czesław Michniewicz w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim (prywatnie jego przyjacielem) w "Kanale Zero" jeszcze raz zaprzeczył, że podczas turnieju rozmawiał na ten temat ze swoimi podopiecznymi. Nie wykluczył jednak tego, że zawodnicy prowadzili takie dyskusje między sobą. - Nie twierdzę, że o tym rozmawiali, ale może sobie żartowali. To normalne - powiedział Michniewicz .

Według Czesława Michniewicza od wybuchu afery premiowej do dziś opowiedziano bardzo dużo kłamstw, jak chociażby to, że szkoleniowiec proponował zawodnikom nierówny podział zysków, czy w ogóle rozmawiał z nimi na ten temat. Krzysztof Stanowski zauważył jednak, że wszystko to od początku było złym pomysłem, i musiało skończyć się awanturą. - I skończyło się awanrurą - przyznał trener.