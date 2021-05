EKSTRAKLASA |

Łukasz Trałka kończy swój 17. kolejny sezon gry w Ekstraklasie, a na spotkanie Warty Poznań z Cracovią przypada jego mecz nr 400 w tych rozgrywkach. Piłkarz kojarzony ostatnio z Wartą i Lechem Poznań, wcześniej grał też m.in. w Polonii Warszawa, Lechii Gdańsk, ŁKS, KSZO Ostrowiec, Pogoni Szczecin, Widzewowi Łódź i Piotrcovii. Oto podróż przez karierę Łukasza Trałki, a przy okazji też przez Ekstraklasę.

Warta Poznań to rewelacja kończącego się sezonu PKO Ekstraklasy, a wielki wpływ na świetny wynik beniaminka miała gra Łukasza Trałki, serca drużyny. Piłkarz, który 11 maja skończył 37 lat, liczbą goli i asyst zawstydził wielu zawodników ligi uznawanych za jej gwiazdy. Gdy odchodził z Lecha Poznań do Warty, odrzucając oferty m.in. z Wisły Kraków i Widzewa Łódź, były osoby, które uważały, że w Poznaniu po prostu chce spokojnie dograć do emerytury. Tymczasem Łukasz Trałka osiągnął właśnie - kto wie - może nawet swoją życiową formę. W każdym razie, w barwach Warty osiąga właśnie barierę 400 meczów w Ekstraklasie. Meczem Warty z Cracovią wchodzi do Klubu 400, a więcej spotkań od niego na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce ma tylko ośmiu piłkarzy w historii!