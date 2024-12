Statek tonie w Ekstraklasie. Klub musi oszukać przeznaczenie i wziąć przykład z Wisły Kraków

Ekstraklasa. Lechia Gdańsk jest w piekielnie trudnej sytuacji. John Carver oszuka przeznaczenie?

Carver to dobry przyjaciel Blackwella, panowie w przeszłości już razem współpracowali.



Spójrzmy teraz na aktualne położenie Lechii. Powagę sytuacji najlepiej obrazują "liczby":

- 17 meczów

- 11 punktów

- 17 bramek strzelonych

- 33 bramki stracone



Na horyzoncie jeszcze mecz na Polsat Plus Arenie Gdańsk z równie dołującym Śląskiem (10 punktów w 16 meczach, we wtorek wrocławianie zagrają zaległy mecz na Tarczyński Arena z Piastem Gliwice), a później odpoczynek i start przygotowań do sezonu połączony najprawdopodobniej z wyjazdem na zgrupowanie do Turcji. - Potrzebujemy resetu - mówił na konferencji Bella. Przerwa od meczów, kończących się najczęściej porażkami, zadziała korzystnie na samopoczucie wszystkich ludzi związanych z Lechią. A od lutego rozpocznie się trudna walka o przetrwanie.



Przed gdańską drużyną jeszcze druga część sezonu, dokładnie następne 17 spotkań. Patrząc jednak na rosnącą stratę do bezpiecznej strefy (6 punktów do Korony Kielce i Puszczy Niepołomice, w tym, że Korona ma przed sobą niedzielny mecz z Górnikiem Zabrze i może odskoczyć). Gdańszczanie muszą odbić się w meczu ze Śląskiem, w innym przypadku wiosną będą musieli wygrać większość spotkań, a terminarz - z wyjazdowymi spotkaniami, m.in. do Lublina, Lubina, Częstochowy, Warszawy czy Szczecina - nie napawa optymizmem. Utrzymanie nazywane jest "mission impossible".