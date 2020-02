Pożegnanie Kobego Bryanta w Staples Center. Galeria

Publiczne pożegnanie Kobego Bryanta i jego córki Gianny trwało 24 lutego w Staples Center. To dom Los Angeles Lakers, klubu NBA, w którym zawodnik występował przez 17 lat, czyli całą karierę. Kobe, Gianna i siedem innych osób zginęło w katastrofie helikoptera, do której doszło w zeszłym miesiącu. W "Świętowaniu życia dla Kobego i Gianny Bryant" wzięło udział wielu znamienitych gości. Nie mogło zabraknąć innych legendarnych graczy NBA. Byli m.in.: Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar czy Bill Russell. 24 lutego nie jest przypadkową datą. 24 nawiązuje do numeru, z którym Kobe grał, a 2 do numeru, z którym grała Gianna.