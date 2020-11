NBA. Bogdanović i Holiday wzmocnią Bucks

Jeden z czołowych koszykarzy europejskich Serb Bogdan Bogdanović (Sacramento Kings) oraz rozgrywający Jrue Holiday (New Orleans Pelicans) mają, według amerykańskich mediów, wzmocnić Milwaukee Bucks i grać razem z najlepszym koszykarzem sezonu zasadniczego NBA Giannisem Antetokounmpo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magazyn Koszykarski (3.11). Karolina Szostak przybliża fanom koszykówki ostatnie wydarzenia na polskich parkietach (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

28-letni Bogdanović, wicemistrz olimpijski (2016) i świata (2017), ostatnie trzy lata spędził w Kings, a w minionym sezonie miał średnio 15,1 pkt, 3,4 zbiórki i 3,4 asysty. O dwa lata starszy Holiday, uważany za jednego z najlepszych obrońców w NBA, notował w sezonie 2019/20 19,1 pkt, 6,7 asyst i 4,8 zbiórek.



Reklama

Jak dowiedziały się nieoficjalnie portale ESPN.com oraz "The New York Times" (negocjacje w NBA mogą być oficjalnie rozpoczęte 20 listopada, a umowy będzie można podpisywać od 22 listopada) razem z Bogdanoviciem do Bucks trafi Justin James, w odwrotną stronę powędrują Donte DiVincenzo, D.J. Wilson i Ersan Ilyasova. Do Nowego Orleanu z Milwaukee trafią natomiast Eric Bledsoe, George Hill oraz prawo wyboru w pierwszej rundzie draftu w trzech latach. 34-letni Hill ma najwyższy w NBA procent rzutów za trzy punkty - 46.

Bucks chcą stworzyć wokół Antetokounmpo super zespół, by sięgnąć po mistrzostwo NBA. Samemu liderowi mają zaproponować przedłużenie kontraktu na pięć lat za ponad 200 mln. dol. - jak szacują nieoficjalnie media. W tym roku w bańce pod Orlando Bucks byli faworytami na Wschodzie, ale ulegli sensacyjnie w półfinale konferencji późniejszemu wicemistrzowi ligi Miami Heat 1-4.



Grek Antetokounmpo był uznawany dwa razy z rzędu (2019 i 2020) najlepszym graczem (MVP) sezonu zasadniczego. Gdy odbierał nagrody, mówił, że wyróżnienia indywidualne są ważne, ale on ma inne marzenia - chce być mistrzem NBA. Najwyraźniej takie same plany mają szefowie Bucks, którzy chcą zbudować jeszcze mocniejszą drużynę niż w sezonie 2019/20. Start nowego sezonu zaplanowano na 22 grudnia.



Zdjęcie Bogdan Bogdanović / AFP

olga/ krys/