Słoweniec Luka Donczić walnie przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Dallas Mavericks nad Minnesota Timberwolves 119:115 w piątkowym meczu zawodowej ligi koszykarzy NBA. To kolejny świetny występ 19-latka, który jest objawieniem rozgrywek.

Zdjęcie Luka Donczić (z prawej) błyszczy coraz jaśniej w NBA. /AFP

Dwa dni wcześniej Donczić rzucił 30 pkt przeciwko Phoenix Suns. Tym razem zdobył 29, w tym trafił ważną "trójkę" na niespełna 23 sekundy przed zakończeniem spotkania, dzięki czemu Mavericks objęli prowadzenie 117:115.

Grający pierwszy sezon w NBA Słoweniec ma szansę przejść do historii - jeśli zostanie wybrany do wyjściowej piątki Meczu Gwiazd będzie szóstym debiutantem i pierwszym w tej roli od 2013 r. Byłby też pierwszym Europejczykiem i drugim koszykarzem spoza USA "pierwszoroczniakiem", który rozpocząłby spotkanie w podstawowym składzie Meczu Gwiazd.

Po pierwszym ogłoszeniu wyników głosowania kibiców zajmuje sensacyjną drugą lokatę wśród podkoszowych i skrzydłowych na Zachodzie (za LeBronem Jamesem z Los Angeles Lakers). Mecz Gwiazd i towarzyszące mu imprezy odbędą się w tym roku w Charlotte w Północnej Karolinie w dniach 15-17 lutego.

Mimo świetnej postawy Donczicia, Mavericks na razie nie spisują się najlepiej. Z 20 zwycięstwami i 22 porażkami zajmują 11. miejsce w Konferencji Zachodniej. Timberwolves mają identyczny bilans.

Po odejściu Le Brona Jamesa do Lakers nadal nie mogą dojść do siebie finaliści ubiegłorocznych rozgrywek Cavaliers. Tym razem zespół z Cleveland przegrał na wyjeździe z Houston Rockets 113:141. Bohaterem gospodarzy był James Harden, który po raz trzeci w tym sezonie zaliczył triple-double z co najmniej 40-punktowym dorobkiem. Uzyskał 43 pkt, miał 10 zbiórek i 12 asyst.

Cavaliers przegrali 12. mecz z rzędu i z bilansem ośmiu zwycięstw i 35 porażek są najgorsi w lidze. Rockets wygrali 24. spotkanie i pewnie zmierzają do play off.

Znacznie lepiej od Cavaliers radzą sobie broniący tytułu Golden State Warriors, którzy wysoko pokonali Chicago Bulls 146:109. Już na początku spotkania objęli pewne prowadzenie po trzech "trójkach" z rzędu Klaya Thompsona. W całym meczu zdobył on 30 pkt, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny. Stephen Curry dołożył 28 pkt, a Kevin Durant 22. Zach LaVine zdobył 29 pkt dla Bulls.

Warriors zajmują drugie miejsce w Konferencji Zachodniej, a Bulls na Wschodzie wyprzedzają jedynie Cavaliers.

Wyniki i tabele:Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 121:123

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 113:106

New York Knicks - Indiana Pacers 106:121

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 122:105

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 141:113

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 115:119

Utah Jazz - Los Angeles Lakers 113:95

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 127:96

Golden State Warriors - Chicago Bulls 146:109

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1. Toronto 32 12 .727

2. Philadelphia 27 16 .628

3. Boston 25 16 .610

4. Brooklyn 21 23 .477

5. New York 10 32 .238

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 29 12 .707

2. Indiana 28 14 .667

3. Detroit 17 23 .425

4. Chicago 10 32 .238

5. Cleveland 8 35 .186

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 20 20 .500

2. Charlotte 19 22 .463

3. Washington 18 25 .419

4. Orlando 17 24 .415

5. Atlanta 13 29 .310

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 28 12 .700

2. Oklahoma City 25 16 .610

3. Portland 26 17 .605

4. Utah 22 21 .512

5. Minnesota 20 22 .476

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 28 14 .667

2. LA Clippers 24 17 .585

3. LA Lakers 23 20 .535

4. Sacramento 21 21 .500

5. Phoenix 10 33 .233

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 24 17 .585

2. San Antonio 25 18 .581

3. New Orleans 20 22 .476

4. Dallas 20 22 .476

5. Memphis 19 22 .463