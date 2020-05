Jedna z największych gwiazd NBA lat 90., członek słynnego Dream Teamu z igrzysk olimpijskich w Barcelonie, Patrick Ewing jest zakażony koronawirusem. 57-letni trener trafił do szpitala.

"To jest ciężki wirus i nie można go lekceważyć. Chciałbym przestrzec wszystkich, żeby byli ostrożni, dbali o siebie i swoich bliskich" napisał Ewing na portalach społecznościowych. Podziękował również personelowi medycznemu. "Wyjdziemy z tego" - napisał jak na sportowca przystało.

Ewing to jeden z najwybitniejszych koszykarzy w historii. Znany jest głównie z występów w New York Knicks. Tylko jeden raz udało się jednak Knicksom i Ewingowi wygrać Konferencję Wschodnią i zagrać w finałach NBA - w 1994 roku. W finale przegrali jednak z Houston Rockets. Knicks należeli do wielkich rywali Chicago Bulls, co zostało udokumentowane w seriali "The Last Dance".

Od 2000 roku Ewing grał w Seattle SuperSonics, a karierę zakończył w Orlando Magic. Przez lat zdobył w NBA ponad 25 tys. punktów i miał 11 tys. zbiórek. W 1992 roku został powołany do reprezentacji USA, która w wielkim stylu zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie. W 2008 roku trafił do Galerii Sław NBA.

Obecnie Ewing jest trenerem uniwersyteckiej drużyny Georgetown. Władze uczelni podały, że przebadani zostali wszyscy członkowie zespołu. Wynik pozytywny dał tylko test Ewinga.

