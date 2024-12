Przyjaciółka Igi Świątek gotowa na powrót. "Czuję się teraz mocniejsza"

Lindsey Vonn to absolutna legenda narciarstwa alpejskiego. Amerykanka ma na swoim koncie trzy medale olimpijskie, osiem medali mistrzostw świata i cztery Kryształowe Kule dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Uznawana jest za jedną z najlepszych zawodniczek w historii w zjeździe. W tej klasyfikacji wygrywała aż ośmiokrotnie.

40-latka w 2019 roku zakończyła karierę . Decyzję tę podjęła ze względu na nieustanne problemy ze zdrowiem, które uniemożliwiały jej odnoszenie kolejnych sukcesów. Mimo to pozostała fanką sportu i przez ostatnie lata z zapartym tchem obserwowała poczynania sportowców także w innych dyscyplinach. Deklaruje się ona jako wielka fanka Igi Świątek , panie miały nawet okazję spotkać się kilkakrotnie przy okazji tenisowych imprez.

Lindsey Vonn wraca do rywalizacji. Postawiła przed sobą jeden cel

Na krótko przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2024/2025 w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że Lindsey Vonn szykuje się na powrót do narciarstwa alpejskiego. Ostatecznie 40-latka potwierdziła te informacje i przekazała, że pierwszy występ po tak długiej przerwie zaliczy w dniach 21-22 grudnia podczas zawodów Pucharu Świata w St. Moritz.

Na tydzień przed powrotem do rywalizacji Amerykanka ujawniła, że czuje się znakomicie i ma nadzieję na dopisanie do swojego imponującego CV kolejnych sukcesów. "Żadna kontuzja nigdy nie była w stanie mnie zatrzymać, aż w końcu mnie złamała. Jednak zaraz po operacji rozpoczęłam rehabilitację i wówczas byłam w stanie robić rzeczy, do których nie byłam zdolna przez lata. Czuję się teraz mocniejsza, niż kiedy miałam 25-29 lat. Moje ciało nie odmawia współpracy. Na szczęście ten tytanowy fragment funkcjonuje naprawdę dobrze" - przyznała, cytowana przez Eurosport.