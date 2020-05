MMA. Gala UFC 249 na Florydzie. Galeria

W walce wieczoru na galu UFC 249 Jaustin Gaethje (22-2, 19 KO, 1 SUB) zmasakrował Tony'ego Fergusona (25-4, 12 KO, 8 SUB) i sięgnął po mistrzowski pas kategorii lekkiej. To pierwsza gala na takim poziomie podczas pandemii koronawirusa.