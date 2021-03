Derek Brunson pokonał Kevina Hollanda w walce wieczoru gali UFC Fight Night w Las Vegas.

Karta główna kolejnej gali UFC Fight Night rozpoczęła się od błyskawicznego nokautu Taia Tuivasy (11-3, 10 KO), który w kilkadziesiąt sekund dobił w parterze Harry'ego Hunsuckera (7-4, 3 KO, 4 SUB). Jeszcze bardziej efektowny był nokaut, który zafundował rywalowi Adrian Yanez (13-3 8 KO, 2 SUB). Gustavo Lopez (12-4, 5 KO, 6 SUB) padł jak rażony gromem po kontrze Yaneza na początku trzeciej rundy.

Na pełnym dystansie odbyła się walka pomiędzy paniami walczącymi w kategorii słomkowej. Cheyenne Buys (5-2, 1 KO) ostatecznie przegrała Montserrat Conejo (10-1, 3 KO, 2 SUB) i to Meksykanka zapisała dziesiąte zwycięstwo w karierze na swoim koncie. Dużo szybciej zakończył się pojedynek, w którym zmierzyli się Song Kenan (16-6, 8 KO, 6 SUB) - Max Griffin (17-8, 9 KO, 2 SUB). Ten ostatni zgasił Songowi przysłowiowe światło już w pierwszej rundzie.

Co-main eventem gali miało być starcie do niedawna niepokonanego Gregora Gilespie (13-1, 6 KO, 5 SUB) z klubowym kolegą Israela Adesanyi Bradem Riddelem (9-1, 5 KO). Pojedynek w kategorii lekkiej ostatecznie został anulowany na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia ze względu na protokoły związane z pandemią koronawirusa.

Walka wieczoru zagrożona nie była i na sam koniec w oktagonie stanęli Kevin Holland (21-6, 12 KO, 5 SUB) oraz Derek Brunson (22-7, 12 KO, 3 SUB) Obaj zawodnicy plasowali się czołowej dziesiątce rankingu kategorii średniej UFC i mieli aspiracje, aby mierzyć się o wyższe cele. Tym razem górą w pięciorundowym pojedynku, który odbył się na pełnym dystansie, był Brunson. Holland został wypunktowany i tym samym po pięciu wygranych z rzędu, musiał przełknąć gorycz porażki.

Brunson walczy w UFC od 2012 roku. Doświadczony 37-latek może się obecnie pochwalić serią czterech wygranych pojedynków z rzędu.

Wyniki gali UFC Fight Night: Brunson vs Holland:

Walka wieczoru

185 lb: Derek Brunson pok. Kevina Hollanda przez jednogłośną decyzję (49-45, 49-46, 49-46)

Karta główna

170 lb: Max Griffin pok. Kenana Songa przez KO, runda 1, 2:20

115 lb: Montserrat Conejo pok. Cheyanne Buys przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-27)

135 lb: Adrian Yanez pok. Gustavo Lopeza przez KO, runda 3, 0:27

265 lb: Tai Tuivasa pok. Harry’ego Hunsuckera przez TKO, runda 1, 0:49