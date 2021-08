W walce wieczoru o mistrzowski pas wagi lekkiej powalczy Piotr "Niedziela" Niedzielski (15-4). Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla.

Karta walk Babilon MMA 24:

Walka wieczoru o pas w kategorii lekkiej (do 70,3 kg):

5 x 5 min - Piotr "Niedziela" Niedzielski (15-4) vs Ivan Vulchin (10-4)

Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg):

3 x 5 min - Łukasz Siwiec (5-1) vs Konrad "Moto Moto" Iwanowski (7-4)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg):

3 x 5 min - Mateusz Łazowski (3-2) vs Patryk Dubiela (3-0)

Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg):

3 x 5 min - Piotr "Tadek" Drozdowski (3-4) vs Łukasz Dziudzia (4-4-1)

Walka w kategorii średniej (do 84,2 kg):

3 x 5 min - Mateusz Rybak (5-1) vs Robert "Robzilla" Valentin (5-2)



Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg):

3 x 5 min - Krzysztof Mendelewski (3-2) vs Mateusz Makarowski (6-4-1)



Walka w kategorii koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min - Kacper Michałowski (1-0) vs Bartosz Rewera (debiut)



Walka semi-pro w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min - Hubert Wybierała (3-1) vs Oliwier Filipiak (4-0)

Transmisja gali Babilon MMA 24 na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla. Bilety w cenie od 40 PLN są dostępne na stronie