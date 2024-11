Najpierw demolka, a później takie sceny w klatce. Niebywała historia na KSW

Kacper Formela do KSW wszedł jako były mistrz FEN i w debiucie od razu pokonał Ahmeda Vilę przez jednogłośną decyzję sędziów. Dyrektor sportowy KSW przyznał, że zawodnik z Gdyni nie był pierwszym wyborem do walki z Robertem Ruchałą na XTB KSW 100. Rywalem tymczasowego mistrza miał być Daniel Rutkowski, ale niestety trafił do aresztu. Ostatecznie fani MMA dostali ucztę w postaci starcia Ruchała vs Formela.

Reklama