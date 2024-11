Wydarzenie rozpoczną dwie walki w karcie wstępnej, które można zobaczyć na otwartym YouTube. Adam Brysz początkowo podjął Nicolae Bivola. Polak był faworytem, ale nie najlepiej skończył się dla niego tej bój. Walka potrwała jedynie ponad 20 sekund, a Mołdawianin kilkukrotnie trafił mocnym ciosem. Polak padł nieprzytomny, a sędzia przerwała walkę. Dawid Śmiełowski stanął w szranki z Aymardem Guihem. Francuz okazał się bezkonkurencyjny i wypunktował Biało-Czerwonego. Reklama

Chwilę później nastąpi wielkie otwarcie, a po nim transmisja przejdzie do zamkniętej platformy PPV. Od razu Igor Michaliszyn skrzyżuje rękawice z Madarsem Fleminasem. Następnie zobaczymy starcia Piotr Kuberski vs Damian Janikowski, Andrzej Grzebyk vs Wiktor Zalewski i pierwszy bój o pas tego wieczoru, czyli Robert Ruchała vs Kacper Formela.



W ostatniej chwili na zastępstwo za "Pudziana" wskoczył Arkadiusz Wrzosek, jego rywalem będzie Matheus Scheffel. W kolejnych bojach czempionatu będą bronili Rafał Haratyk i Phil De Fries. I ostatecznie dojdzie do wisienki na torcie, czyli batalii Mameda Chalidowa z Adrianem Bartosińskim.

KSW 100: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

Walka wieczoru

83,9 kg/185 lb: Mamed Chalidow #1 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs. Adrian Bartosiński #C (15-0, 11 KO, 2 Sub)

Karta główna

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (25-6, 1NC, 6 KO, 14 Sub) vs. Darko Stošić #1 (21-6, 15 KO, 1 Sub) - walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C (19-5-2, 6 KO, 5 Sub) vs. Marcin Wójcik #1 (20-9, 11 KO, 7 Sub) - walka o pas mistrzowski wagi półciężkiej

120,2 kg/265 lb: Matheus Scheffel #3 (18-11 1NC, 12 KO) vs. Arkadiusz Wrzosek #9 (5-0, 3 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała #IC (10-1, 2 KO, 3 Sub) vs. Kacper Formela #4 (18-4, 7 KO, 3 Sub) - walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk #1 (21-6, 12 KO, 3 Sub) vs. Wiktor Zalewski #5 (7-0, 6 KO)

83,9 kg/185 lb: Piotr Kuberski #2 (14-1, 12 KO) vs. Damian Janikowski #3 (10-6, 5 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Madars Fleminas #2 (13-5, 7 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #4 (11-3, 4 KO, 3 Sub)

Karta wstępna:

70,3 kg/155 lb: Aymard Guih (19-13-1, 3 KO) pokonał Dawida Śmiełowskiego (11-2, 8 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów

70,3 kg/155 lb: Nicolae Bivol (5-1, 2 KO) pokonał Adam Brysz (3-2, 2 KO) przez TKO w 1. rundzie





