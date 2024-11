KSW 100: Gdzie oglądać? Transmisja PPV. Cena - ile kosztuje dostęp?

Gala XTB KSW 100 będzie pierwszym wydarzeniem po zakończonej umowie organizacji z Viaplay. Teraz prawa do transmisji są nabyte przez Canal+ i to właśnie na tej platformie można wykupić dostęp PPV. Istnieją dwa warianty kupna. Pierwszy kosztuje 49,99 zł (później 29,99 zł miesięcznie) i daje dostęp jednorazowo do XTB KSW 100, pakietu "Filmy i Seriale" oraz telewizji na żywo przez 30 dni. Drugi natomiast to wydatek rzędu 69,99 zł i tutaj oprócz oglądania XTB KSW 100 widz otrzymuje dostęp do 10 gal KSW rocznie (jeśli będzie kontynuował abonament), pakietu "Sport, Filmy i Seriale" oraz telewizji na żywo przez 30 dni.