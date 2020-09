Wygrany pierwszej edycji programu „Tylko Jeden”, Tomasz Romanowski (12-7, 4 KO, 1 Sub) zadebiutuje w największej organizacji MMA w Europie podczas gali KSW 55. Rywalem „Tomiego” 10 października będzie Mołdawianin trenujący w łódzkim Shark Top Team, Ion Surdu (10-2, 7 KO, 1 Sub).

Tomasz Romanowski pojawi się w KSW po udanej przygodzie w programie "Tylko Jeden". Po pokonaniu Mariusza Radziszewskiego w ćwierćfinale oraz dwukrotnie - w półfinale i finale - Marcina Krakowiaka, "Tomi" zwyciężył reality show oraz otrzymał nagrodę w postaci kontraktu z organizacją KSW. Po pięciu miesiącach od tamtych wydarzeń reprezentant Berserkers Team po raz pierwszy zawalczy na gali KSW. Niepokonany w ostatnich 8 pojedynkach zawodnik ze Stargardu będzie chciał z przytupem rozpocząć nową drogę w sportowej karierze.

Przeciwnikiem Polaka będzie mocno bijący Mołdawianin, Ion Surdu. Pochodzący z Serpeni zawodnik od sierpnia trenuje w łódzkim klubie FitFabric Shark Top Team.

25-latek specjalizuje się w walce w stójce i uwielbia kończyć rywali już w pierwszych sekundach starcia. Tylko trzy z dotychczasowych dwunastu walk, które stoczył Surdu, kończyły się później niż w pierwszej rundzie. Nazywany "Draculą" zawodnik nokautował aż siedmiu rywali, z czego sześciu już w początkowej odsłonie.

Na gali KSW 55 miało dojść do spotkania Romanowskiego z Adrianem Bartosińskim, który nie mógł wystąpić w finałowej walce programu "Tylko Jeden" z powodu złamania ręki, ale ponownie problemy zdrowotne uniemożliwiły "Bartosowi" stawienie się w klatce.

Gala KSW 55 odbędzie się w łódzkiej Wytwórni. Niewielka liczba biletów dostępna jest już w serwisie eBilet.pl. Ruszyła również sprzedaż PPV na KSWTV.com.

Karta główna:

Walka o pas kategorii średniej:

83,9 kg/185 lb: Scott Askham (19-4, 12 KO, 2 Sub) vs Mamed Khalidov (34-7-2, 14 KO, 16 Sub)

Pozostałe walki:



83,9 kg/185 lb: Michał Materla (28-7, 9 KO, 13 Sub) vs Aleksandar Ilić (12-3, 8 Ko, 2 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (12-7, 4 KO, 1 Sub) vs Ion Surdu (10-2, 7 KO, 1 Sub)

95 kg/209 lb: Przemysław Mysiala (23-10, 10 KO, 12 Sub) vs Stipe Bekavac (19-10, 13 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (8-1, 2 KO, 1 Sub) vs Jakub Kamieniarz (9-6, 1 KO, 6 Sub)

52,2 kg/115 lb: Sylwia Juśkiewicz (9-5, 6 KO) vs Karolina Wójcik (6-2, 2 KO)