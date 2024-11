KSW 100: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

Chwilę później nastąpiło wielkie otwarcie, a po nim transmisja przeszła do zamkniętej platformy PPV. Od razu Igor Michaliszyn skrzyżował rękawice z Madarsem Fleminasem i wygrał ostatecznie na punkty . Następnie zobaczyliśmy starcie Piotr Kuberski vs Damian Janikowski, które przyniosło wiele emocji. W drugiej rundzie po wielu wymianach lepszy okazał się "Kuber". Andrzej Grzebyk również pokazał wielką klasę, uśpił czujność Wiktora Zalewskiego i znokautował go lewym prostym w tułów.

W kolejnych bojach czempionatu bronił Rafał Haratyk, który początkowo był w tarapatach, ale z nich wyszedł i skończył przed czasem Marcina Wójcika. Teraz do walki stanie Phil De Fries. I ostatecznie doszło do wisienki na torcie, czyli batalii Mameda Chalidowa z Adrianem Bartosińskim. To była prawdziwa perła, gdyż w pierwszej rundzie wydawało się, że Mamed nie będzie miał argumentów na "Bartosa", lecz nic bardziej mylnego. W kolejnej odsłonie zaskoczył rywala i poddał go z dołu dźwignią na łokieć.