Bartosz Fabiński na ostatniej gali Cage Warriors pokonał faworyzowanego Darrena Stewarta. Obaj zawodnicy zmierzyli się w angielskiej organizacji, ze względu na odwołanie gali UFC w Londynie i na bazie współpracy obu federacji. Polski "Rzeźnik" liczy teraz na duże wyzwania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Emocjonalne przemówienie McGregora. Wideo INTERIA.TV

W rozmowie z Andrzejem Kostyrą dla "Super Expressu", Fabiński opowiedział m.in. o planach na dalszą karierę i genezie swojego przydomku.

Reklama

- W tej chwili jest taki moment, że ciężko przewidywać co będzie dalej. Na razie nie wiadomo, jak będą wyglądały następne gale. Na razie żadnych rozmów nie było[...] Czekam na propozycję UFC, nigdy nie odmawiałem, podejmowałem każde wyzwanie. Nie jestem już najmłodszym zawodnikiem, liczę że dostanę poważniejsze wyzwania.



Zapytany przez Kostyrę o swój pseudonim, Fabiński zdradził, że nadali mu go kibice.



- Zdarzyło mi się parę krwawych walk. Chyba to się wzięło od komentarzy ludzi, którzy te walki oglądali. Padały określenia, że to rzeźnia i już tak zostało - Rzeźnik.