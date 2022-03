"Odszedł od nas reprezentant Francji. Składamy głębokie wyrazy współczucia" - pisze na swojej stronie oficjalnej Francuska Federacja Piłki Nożnej.

"Był drugim najlepszym strzelcem w historii klubu, Maryan Wisniewski, nie żyje. Rodzinie i najbliższym tego widowiskowo grającego legendarnego skrzydłowego, Racing składa nasze kondolencje" - to komunikat z profilu społecznościowego RC Lens.

Rekord Wisniewskiego pobił Eduardo Camavinga

Francja straciła wielkiego piłkarza. Do 2020 roku był najmłodszym piłkarzem, który zagrał w reprezentacji "Trójkolorowych". Wisniewski zadebiutował w kadrze w wieku 18 lat w meczu ze Szwecją w 1955 roku. Francja wygrała 2-0. Jego "rekord" pobił dopiero pomocnik Realu Madryt Eduardo Camavinga.

W reprezentacji rozegrał 33 mecze i strzelił 22 gole. Na mistrzostwach świata w 1958 roku zajął z narodową drużyną trzecie miejsce. Występował u boku takich legend jak Raymond Kopa Kopaczewski i Just Fontaine.

Polskie pokolenie reprezentantów Francji

Klubową karierę rozpoczął w US Auchel. W wieku 16 lat przeszedł do RC Lens, w którym spędził 10 lat, zdobywając 93 bramki. Potem przeszedł do Sampdorii Genua (1963-64), po czym wrócił do Francji. Jego kolejnymi klubami były: Saint-Etienne (1964-66), Sochaux Monteliard (1966 - 69) i Grenoble.

Wisniewski był przedstawicielem "polskiego pokolenia" piłki francuskiej, wybitnych reprezentantów "Trójkolorowych" podobnie jak Kopaczewski, Robert Budzynski, George Lech.

Olgierd Kwiatkowski