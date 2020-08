Koniec spekulacji na temat transferu Neymara! Słynny Brazylijczyk potwierdził, że nie odejdzie z Paris Saint-Germain w obecnym letnim okienku transferowym.

"Zostaję w PSG na następny sezon! Moją ambicją jest znów zagrać w finale Ligi Mistrzów, ale tym razem chcę go wygrać" - powiedział Neymar w rozmowie z oficjalnym magazynem PSG.

PSG pobiło transferowy rekord świata latem 2017 roku. Aby sprowadzić Neymara na Parc des Princes milionerzy z Paryża zapłacili Barcelonie 222 miliony euro. Na Camp Nou Brazylijczyk udowodnił, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale przez pierwsze dwa sezony we Francji walczył, aby sprostać ogromnym oczekiwaniom.



Kontuzje i problemy dyscyplinarne spychały w cień boiskowe wyczyny Neymara. Frustracja Brazylijczyka nasiliła się po tym, jak został zdyskwalifikowany za to, że popchnął kibica po porażce PSG z Rennes w finale Pucharu Francji 2019. Od tego momentu nasiliły się spekulacje na temat powrotu Neymara do Barcelony. Jednak wtedy "Duma Katalonii" nie zdecydowała się, że sprowadzić Brazylijczyka z powrotem.

To chyba podziałało mobilizująco na Neymara, bo znów zaczął błyszczeć w Paryżu. W minionym sezonie strzelił 19 goli i zaliczył 12 asyst w 27 meczach PSG we wszystkich rozgrywkach. 28-latek zaliczył znakomite występy zwłaszcza przeciwko Atalancie Bergamo i RB Lipsk podczas turnieju Ligi Mistrzów w Lizbonie.

W rozegranym w Lizbonie finale Ligi Mistrzów PSG przegrało z Bayernem Monachium 0-1.