Rafał Kurzawa wraca z wypożyczenia do FC Midtjylland. Reprezentant Polski przygotowuje się do nowego sezonu z Amiens.

Jak informuje portal 90minut.pl, Kurzawa znalazł się w kadrze francuskiego zespołu na pierwszy letni sparing z US Boulogne Cote d'Opale. Zespół Polaka wygrał 2-1.

Wiosnę Kurzawa spędził na wypożyczeniu do Danii. W Midtjylland rozegrał dziewięć oficjalnych spotkań. Według medialnych doniesień duński klub chciał zatrzymać Polaka, ale ten nie zamierzał kontynuować kariery na Półwyspie Jutlandzkim.

Do Amiens 26-letni pomocnik trafił przed rokiem z Górnika Zabrze. W Ligue 1 rozegrał 11 spotkań. Ma też na koncie siedem występów w reprezentacji Polski, m.in. w czasie ubiegłorocznych mistrzostw świata w Rosji. Trener Jerzy Brzęczek ostatni raz powołał go do kadry jesienią ubiegłego roku.





