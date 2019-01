Francuski "L'Equipe" sugeruje, że Pepe miał odrzucić ofertę Arsenalu Londyn, bo jest zdecydowany na transfer do AS Monaco. To kiepskie wieści dla Kamila Glika.

AS Monaco jesienią grało fatalnie i jest w strefie spadkowej francuskiej Ligue 1. Kamil Glik swoją grą także nie zachwycał, ale rzadko był wymieniany w gronie głównych winowajców. Polski obrońca często pełnił funkcję kapitana i sprawiał wrażenie mocno zaangażowanego w sprawy zespołu i walczącego do ostatniej kropli potu.

Tymczasem nowy trener Monaco, słynny Thierry Henry, zdecydował już o zakontraktowaniu 36-letniego Brazylijczyka Naldo, występującego na pozycji Glika. Jeżeli więc do klubu z Księstwa dołączy także Pepe, może się okazać, że dla Polaka nagle zabraknie miejsca w wyjściowym składzie.

Byłaby to sytuacja o tyle niespotykana, że jeszcze w 2017 roku Glik rozegrał najwięcej minut spośród wszystkich piłkarzy z najlepszych europejskich lig. W zeszłym roku polski obrońca też grał zawsze, o ile tylko był zdrowy.

Pepe w grudniu odszedł z tureckiego Besiktasu i jest wolnym zawodnikiem. Według "L'Equipe" 35-letni Portugalczyk miał propozycję z Arsenalu, ale nie zdecydował się jej przyjąć.

Doświadczony defensor w przeszłości był zawodnikiem Realu Madryt i FC Porto.

