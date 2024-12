Mohamed Katir trzykrotnie "upolowany" przez inspektorów od kontroli antydopingowej. Przyznał się, ale...

Na początku lutego został zawieszony przez Athletics Integrity Unit (AIU) za trzykrotne ominięcie badań antydopingowych. Nie znalazł się w miejscu, które zgłaszał w specjalnym systemie ADAMS, gdy starali się go odszukać kontrolerzy. - Jestem zaskoczony, uważam, że w ostatnich 12 miesiącach nie doszło do naruszenia przepisów. W kilku przypadkach, które są kwestionowane przez inspektorów, byłem dostępny w podanym przeze mnie miejscu, terminie i godzinie - mówił wówczas. I zapowiedział odwołanie.

Kuriozalne oszustwo wicemistrza świata, myślał, że się uda. Inspektorzy wszystko zbadali

Inspektorzy AIU, analizując dokumenty, doszli do wniosku, że Hiszpan sfałszował dane swojego pobytu, próbując usprawiedliwić swoją nieobecność we wskazanym miejscu 28 lutego 2023 roku. Dotyczyło to zamienionych danych w karcie podróży, karcie pokładowej i potwierdzeniu rezerwacji. Dlaczego Hiszpan posunął się do tego? Bo chciał mieć alibi dla jednego z opuszczonych badań - gdyby odwołanie okazało się skuteczne, miałby dwie pomyłki i mógł startować dalej.