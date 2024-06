Polski mistrz z Chengdu ze złotem. I wielkim niedosytem, zabrakło... ośmiu centymetrów

Oskar Stachnik, zeszłoroczny mistrz Uniwersjady w Chengdu, potrzebował dziś złota w mistrzostwach Polski jak tlenu. Złota i odległości co najmniej 62.30 m, bo tylko ona dawała mu wirtualne wskoczenie na liście World Athletics na pozycję dającą awans na igrzyska. To pierwsze udało się zrobić, Stachnik przerwał krajową dominację Roberta Urbanka. Do drugiego celu zabrakło jednak niewiele, zaledwie 8 cm. Niby nie wszystko stracone, ale dyskobol AS UMCS Lublin będzie musiał do niedzieli znaleźć jeszcze jakieś zawody.