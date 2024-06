Elaine Thompson-Herah to jedna z najbardziej utytułowanych sprinterek w historii. Jej domeną są biegi na 100 i 200 metrów. Jamajka w dorobku ma pięć złotych medali olimpijskich i jedno srebro. Na mistrzostwa świata triumfowała raz w sztafecie, ale ma też trzy srebrne krążki i jeden brązowy. Za to raz triumfowała w igrzyskach panamerykańskich. Najszybciej w karierze pobiegła podczas mityngu w Eugene w 2021 roku, kiedy uzyskała czas 10,54 s., co jest drugim najlepszych czasem w historii 100 metrów kobiet (rekord należy do Florence Griffith-Joyner 10,49 s. przyp. red.). Niestety, podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu , a nie nie będzie miała okazji poprawić tego rezultatu, ani obronić trzech tytułów z Tokio.

"Na Grand Prix Nowego Jorku poczułam coś w trakcie biegu i nadal biegłam, żeby przekroczyć linię mety, ale zdałam sobie sprawę, że coś jest naprawdę nie tak. Usiadłam na ziemi, bo nie mogłem w ogóle wywierać żadnego ucisku na nogę i zostałam zniesiona z toru. Poszłam szybko na badania lekarskie i dowiedziałem się, że mam małe rozdarcie na ścięgno Achillesa. To zabawne, że wróciłam do domu z silnym nastawieniem, aby dalej naciskać i przygotowywać się do międzynarodowych startów, na udział w mojej trzeciej olimpiadzie, ale noga mi na to nie pozwala. To długa droga, ale jestem gotowa zacząć od nowa, pracować dalej, wrócić do zdrowia i wznowić swoją karierę na bieżni. Jestem zraniona i zdruzgotana, że w tym roku przegapiłam igrzyska olimpijskie, ale koniec końców to sport, a moje zdrowie na pierwszym miejscu. Nie na taki prezent urodzinowy liczyłam, ale Boże, cokolwiek masz dla mnie w zanadrzu, poczekam i nadal będę dążyć do moich celów, których jeszcze nie osiągnąłem. Mam nadzieję, że będę oglądać zmagania z trybun i kibicować mojemu krajowi Jamajce. WRÓCĘ - oświadczyła Elaine Thompson-Herah na swoim Instagramie.