34 cm Adrianny Sułek od medalu. Kapitalna życiówka mistrzyni, metr od rekordu Polski

Zaledwie tydzień po swoim pierwszym starcie w jakichkolwiek zawodach, wieloboistka Adrianna Sułek-Schubert podjęła się walki o medal mistrzostw Polski w... pchnięciu kulą. Do pełni szczęścia nie zabrakło jej wiele, ostatnia próba na 13.87 m dała jej piąte miejsce. A później do koła wkroczyła stara-nowa mistrzyni Klaudia Kardasz, posłała kulę na 18.58 m - to jej życiówka na powietrzu, zaledwie 22 cm od minimum olimpijskiego. Awans na igrzyska i tak jednak wywalczy, z rankingu.