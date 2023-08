Polak zaskoczył wszystkich. Złoto zapewnił sobie... pierwszym rzutem

Gdyby patrzeć tylko na rekordy życiowe, Oskar Stachnik nie miałby szans w starciu z 21-latkiem z RPA Francoisem Prinsloo, który rzucił już w karierze blisko 67 metrów. Ale nie w tym roku, a to przecież kluczowe. Dziś Prinsloo nie miał żadnego mierzonego rzutu, nie zakwalifikował się do ścisłego finału. I to już była pierwsza niespodzianka.

Jamajczyk rzucał w karierze dużo, dużo dalej od Polaka. W Chengdu... spalił wszystkie próby

Stachnik zaś w niej był od początku do końca. Trochę niepokoił jego wynik podczas mistrzostw Polski, w Gorzowie zdobył złoto, ale z wynikiem 60.09 m. W Chengdu by to nie wystarczyło do medalu, to było niemal pewne. Polak jednak dziś błyszczał - każdy jego rzut był dalszy od tego najlepszego sześć dni temu. I co ważniejsze - aż pięć (sic!) dawało złoty medal. Już pierwsza próba na 62.53 m dała 25-latkowi olbrzymi komfort. Jamajczyk Kai Chang rzucił jednak metr bliżej, Włoch Manucci - aż półtora metra. Dużo poniżej swoich możliwość. To byłą druga niespodzianka - Manucciego wyprzedził jeszcze Algierczyk Oussama Khennoussi, Włoch znalazł się poza podium.