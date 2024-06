Wielki powrót Kiełbasińskiej i już pech w Bydgoszczy. To nie tylko Kaczmarek

Kłopoty zdrowotne od lat były zmorą Anny Kiełbasińskiej , kiedyś specjalizującej się głównie w krótkich sprintach, później świetnej specjalistki także i na 400 metrów. Ma w dorobku już jeden medal olimpijski, w Tokio pobiegła w eliminacjach sztafet kobiecych 4x400 m, a jej koleżanki z zespołu później sięgnęły po srebro. Ona sama zdobyła to srebro w sztafecie 4x400 m w 2022 roku w Monachium, do tego dorzuciła kolejne w sensacyjnej sztafecie 4x100 m. I jeszcze brąz w biegu indywidualnym na jedno okrążenie, szybsze okazały się tylko Femke Bol i Natalia Kaczmarek .

Wtedy zawodniczka SKLA Sopot była jednak w życiowej formie, pobiegła, jako jedyna Polka, w finale mistrzostw świata w Eugene, kilkanaście razy zeszła poniżej 51 sekund. Tamte wyniki dałyby jej obecnie przepustkę do Paryża, minimum wynosi przecież 50.95 s. Ona ostatni raz uzyskała je we wrześniu 2022 roku, 50.93 s w Zurychu.

Ostateczność w wykonaniu słynnej sprinterki. By jeszcze raz spróbować wywalczyć olimpijski paszport

Tyle że wyniki, po obiecującym początku sezonu, były coraz gorsze. W mistrzostwach już i tak zdecydowała się wyłącznie na rywalizację na 200 metrów, wywalczyła awans o finału, ale do niego już nie przystąpiła. "Po biegu ledwo co chodzę. Razem z naszym sztabem medycznym podjęłam decyzję, że muszę na chwilę się wycofać" - napisała wtedy, informując o bólu w okolicy ścięgna Achillesa .

Ta "chwila" trwa właśnie do teraz.

Kilkanaście dni temu znakomita sprinterka poinformowała, że zdecydowała się na na uszkodzenie nerwu w okolicy pięty i ścięgna Achillesa. - To chore. To była ostateczność, zmiana w ciele nieodwracalna zbyt łatwo. Gdy wyszłam z kliniki, wybuchłam płaczem. To jest koszt zawodowego sportu, z którego mało kto zdaje sobie sprawę - mówiła w rozmowie z TVP Sport.