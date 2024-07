Niedawno został ugodzony nożem. Polski olimpijczyk kończy karierę

Polski olimpijczyk przegrał walkę o Paryż. "Nóż zatrzymał się na kości"

Mieliśmy obóz na przełomie lutego i marca w Pochefstroom w Republice Południowej Afryki. Kiedy wracaliśmy do domu, w którym mieszkaliśmy, podbiegło do nas trzech czarnoskórych miejscowych. Zaczęliśmy się szarpać i jeden z nich wyciągnął nóż. Wbił mi w ramię. Ukradli nam telefony. W szpitalu założyli mi trzy szwy. Nóż zatrzymał się na kości

Od pewnego czasu Jelonek pisze też powieść. To ma być kryminał, który będzie osadzony w świecie sportu. Podobno już pojawiło się zainteresowanie ze strony Netflixa, by przenieść go na ekran. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to 39-latek zadebiutuje w nowej roli jeszcze w tym roku.