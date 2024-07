Damian Czykier przegrał po raz pierwszy od ośmiu lat. "To jest największy ból"

To była jedna z najdłuższych serii w historii wśród mężczyzn. Więcej razy z rzędu triumfowali w mistrzostwach Polski tylko Artur Partyka w skoku wzwyż - 12 i Tomasz Majewski w pchnięciu kulą - 9. Osiem zwycięstw z rzędu miał też Marcin Krukowski w rzucie oszczepem.

Przerwana seria zwycięstw. Na celowniku rekord Polski

- Dzięki mnie Kuba wyrównał ten rekord. To był mój dobry bieg i to po różnych perypetiach zdrowotnych. Jeszcze się nie odbudowałem też po mistrzostwach Europy w Rzymie. Tam byłem gotowy na bieganie w okolicach 13,20 sek. Bardzo żałuję tego występu w Rzymie, bo tam była szansa na medal. Fajnie, że jest jeszcze trochę czasu do igrzysk. Nie ukrywam, że wyrównaniem mojego rekordu Polski Kuba mocno mnie zmotywował. Wiem, że stać mnie na pobicie tego wyniku - powiedział Czykier.