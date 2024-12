Do Lozanny przybył także osobiście Witold Bańka, który na urząd prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej został wybrany w maju 2019 roku, a formalnie zaczął sprawować rządy od 1 stycznia 2020 roku. Udana reelekcja miała miejsce w 2022 roku. Jeszcze niedawno mówiło się, że Bańka był jednym z najmocniejszych kandydatów na liście... Jarosława Kaczyńskiego, aby stanąć w szranki po prezydenturę Rzeczypospolitej Polskiej. Były minister sportu nie był jednak zainteresowany powrotem do krajowej polityki, a jego ambicją jest pozostanie na fotelu szefa światowego systemu antydopingowego. Obecna kadencja trwa do końca 2025 roku. Reklama

Witold Bańka dostał mocne poparcie. USA i Rosja napiętnowane

W tym kontekście ważnym wydarzeniem był rzeczony Szczyt Olimpijski w Szwajcarii, gdzie Bańka mógł się przekonać, czy może liczyć na mocne poparcie. I się nie przeliczył. Wsparcia kandydaturze Witolda Bańki w wyborach na kolejną kadencję szefa WADA w komplecie udzielili uczestnicy szczytu, w tym żegnający się z zawiadywaniem Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim Thomas Bach, jak również zaproszeni kandydaci na nowego przewodniczącego MKOl-u.

Działaczami sprzyjającymi Bańce byli książę Feisal Al Hussein (członek Zarządu MKOl), David Lappartient (przewodniczący komisji ds. e-sportu MKOl), Johan Eliasch (prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarstwa i Snowboardu FIS), Juan Antonio Samaranch jr. (wiceprezydent MKOl), Kirsty Coventry (członek zarządu MKOl), lord Sebastian Coe (prezes World Athletics), a także Morinari Watanabe (prezes Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej FIG).

Z Lozanny pełnym strumieniem popłynął przekaz, iż szczyt łącznie poparł dwie kandydatury. Poza Bańką także Yang Yang. Pierwszego na fotel prezesa WADA, a Yang na funkcję wiceprezydentki. - Podkreślono ich ważne osiągnięcia w ciągu ostatnich sześciu lat, w tym wdrożenie reform zarządzania i zaangażowanie we wdrażanie zaleceń Raportu Cottiera" - przekazano nam w komunikacie. Reklama

Czym jest Raport Cottiera? Cała sprawa ma długą historię, a jednym z kulminacyjnych momentów była specjalna konferencja prasowa w Paryżu, zwołana przez Światową Agencję Antydopingową, której przebieg podczas igrzysk olimpijskich relacjonował wysłannik Interii. Wówczas Witold Bańka i inni przedstawiciele WADA znaleźli się w krzyżowym ogniu pytań. 20 kwietnia tego roku dwie redakcje "The New York Times" i "ARD" dotarły do informacji, że 23 członków chińskiej drużyny pływackiej przed igrzyskami w Tokio uzyskało pozytywny wynik testu na obecność... trimetazydyny (TMZ). Chodzi dokładnie o ten sam środek, poprawiający wydolność organizmu, z powodu którego wielkie kłopoty miała Iga Świątek .

Mimo to pozwolono im rywalizować w stolicy Japonii, a niektórzy reprezentacji azjatyckiej potęgi zdobyli medale. I to w związku z tą sprawą wybuchła "wojna" pomiędzy WADA, a Amerykańską Agencją Antydopingową (USADA), której dyrektor generalny Travis Tygart w opublikowanym raporcie oskarżył WADA i Chińską Agencję Antydopingową (CHINADA) o tuszowanie dopingu stosowanego przez chińskich pływaków. Reklama

Ważne zobowiązanie MKOl i WADA. Chodzi o raport prokuratora Erika Cottiera

Już wcześniej trwała wojna podjazdowa, prezydent Bańka rewanżował się Amerykanom, co między innymi wybrzmiało w wywiadzie dla Interii we wrześniu 2021 roku. - Jeśli USADA chce naprawiać cały światowy system antydopingowy, to niech zacznie od własnego podwórka . A prawda jest taka, co słyszeliśmy przy okazji ostatnich mistrzostw akademickich, że w ogóle nie było kontroli antydopingowych. Innym razem dowiadujemy się, że jeden z zawodników prywatnych lig zawodowych został skazany na dwa tygodnie zawieszenia za stosowanie substancji, za którą pod kodeksem WADA dostałby cztery lata dyskwalifikacji - ostro mówił Bańka.

I teraz wróćmy do Cottiera... Szwajcarski prokurator Eric Cottier, wybrany przez WADA do zbadania sprawy chińskich pływaków, we wrześniu tego roku wydał swój końcowy raport. Stwierdził, że CHINADA nie przestrzegała pewnych zasad, ale jednocześnie uznał, że nie miało to wpływu na "akceptację hipotezy skażenia". Pracujący na zlecenie WADA prokurator stwierdził, że agencja nie sprzyjała Chińczykom, niemniej zawarł w dokumencie ważną rzecz - "procesy administracyjne WADA można wzmocnić".

Ta sprawa jednak bardzo mocno poróżniła Amerykanów z Bańką i kierowaną przez niego światową agencją. Z kolei na drugim biegunie jest Rosja, w której kilka lat temu udowodniono potężny proceder dopingowy, wspierany przez państwo. Prowadząca w Ukrainie wojnę Federacja Rosyjska jest w dalszym ciągu krajem, dalekim od najwyższych standardów, co przekłada się na jej relacje ze Światową Agencją Antydopingową. Reklama

Finalnie dwie przeróżne motywacje sprawiły, że USA i Rosja podzielają tę samą postawę względem WADA. I oba kraje zostały napiętnowane publicznie w Lozannie. - Szczyt z niepokojem odnotował brak realizacji zobowiązań finansowych niektórych rządów dla WADA. Spełnienie tych zobowiązań leży w żywotnym interesie kontynuowanych i zharmonizowanych globalnych wysiłków antydopingowych - przekazano nam w komunikacie. Warto dodać, że to nie sama WADA, lecz Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyraził zaniepokojenie, że Rosja i USA wciąż nie wywiązały się z kontrybucji.

Amerykanie jednak mają czym straszyć, ponieważ ich roczna składka stanowi mocno odczuwalną (nawet 7 procent) część budżetu Światowej Agencji Antydopingowej. Kwota kontrybucji mocarstwa zza oceanu wynosi 3 miliony dolarów.