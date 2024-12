Jeremy Sochan w meczu przeciwko Los Angeles Clippers rozgrywanym 5 listopada doznał złamania paliczka bliższego i kolejny miesiąc spędził poza boiskiem - reprezentant Polski musiał bowiem przejść operację, która wykluczyła go z treningów i meczów. Fani zawodnika San Antonio Spurs mieli prawo obawiać się, że ten po powrocie nie będzie prezentował się już tak solidnie, jak na początku sezonu, jednak 21-latek swoimi występami szybko uspokoił kibiców.

Sochan pierwszy mecz po kontuzji rozegrał w starciu z Phoenix Suns w ramach Pucharu NBA . I chociaż dostał od trenera tylko 22 minuty, to i tak zaliczył double-double - reprezentant Polski zakończył mecz z czternastoma punktami i dwunastoma zbiórkami na koncie. Do tego dołożył dwie asysty, przechwyt i blok. Ostatecznie i tak nie miał powodów do radości, ponieważ "Ostrogi" przegrały 93:104 i odpadły z Pucharu NBA.