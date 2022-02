"Zgred" przed sezonem 2021 zmienił drużynę i przeniósł się z BORA-hansgrohe do UAE Team Emirates. Wydaje się, że był to dobry krok - nasz rodak wyraźnie odżył i po czteroletniej przerwie powrócił na zwycięski szlak.

Rafał Majka znów na trasie

Polak w swojej ekipie nie tylko walczy o etapowe wygrane, ale pełni także rolę kluczowego pomocnika Tadeja Pogacara. Słoweniec wygrał dwie ostatnie edycje Tour de France i także tym razem będzie głównym faworytem. Droga przygotowań do "Wielkiej Pętli" wieść będzie m.in. przez UAE Tour.



Majka i Pogacar pojadą w siedmioetapowym wyścigu, rozpoczynającym się 20 lutego. Obok nich w składzie drużyny znajdą się między innymi Joao Almeida - nowy nabytek drużyny, który trafił do niej z Quick-Step Alpha Vinyl, George Bennett (przyszedł z Jumbo-Visma), czy znakomity sprinter, Fernando Gaviria.



W dalszej części sezonu Majka pojedzie m.in. we wspomnianym Tour de France i Vuelta a Espana.