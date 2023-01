Profesjonalną karierę Westra rozpoczął w 2006 roku, w barwach kontynentalnej ekipy Krolstone. Występował w niej do 2009 roku, kiedy to przeniósł się do Vacansoleil. W drużunie tej jeździł między innymi z Polakiem, Michałem Gołasiem. Od 2014 roku reprezentował barwy Astany. Karierę zakończył po sezonie 2016.