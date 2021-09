Zawodowa kariera Fiori rozpoczęła się w 2008 roku. Po jednym sezonie w barwach S.C. Michela Fanini Rox trafiła do Fassa Bortolo, w barwach którego jeździła aż do 2015 roku, kiedy to zakończyła przygodę z kolarstwem. W 2013 roku zajęła piąte miejsce w mistrzostwach kraju.

Jak donoszą włoskie media, w poniedziałek, 6 września podczas przejażdżki motocyklem została potrącona przez samochód. Mimo przybycia na miejsce służb ratunkowych, jej życia nie udało się uratować. Zmarła na miejscu.



Fiori po zakończeniu kariery pracowała jako zastępca kierownika supermarketu. Była rozpoznawalną postacią w swoim regionie, w 2019 roku bez powodzenia startowała w wyborach samorządowych.

