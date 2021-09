Taborre profesjonalną karierę rozpoczął w sezonie 2008 w barwach Androni. W zawodowym peletonie jeździł do 2015 roku, reprezentując również barwy Vini Fantini oraz Acqua & Sapone. Obok wspomnianego triumfu w memoriale "Pirata" jego największym sukcesem jest zwycięstwo w Grand Prix Camaiore. Oba te sukcesy miały miejsce w 2011 roku.

36-latek zmarł w niedzielę. Media we Włoszech poinformowały, że walczył z "poważną chorobą", nie zdradzając jednak szczegółów.



Taborre w 2015 roku został na cztery sezony zawieszony za doping. Z karą tą nigdy się nie pogodził. Jak mówił, padł ofiarą spisku. Nie mógł sobie jednak pozwolić na to, by na własny koszt dochodzić sprawiedliwości.



