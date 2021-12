30-letnia Pieters to mistrzyni świata i Europy w konkurencjach torowych i szosowych, a łącznie ma na koncie jedenaście medali mistrzowskich imprez (w tym - sześć złotych). Jest m.in. złotą medalistką szosowych MŚ w sztafecie mieszanej i mistrzynią Europy w wyścigu ze startu wspólnego.

Wypadek Amy Pieters

Według komunikatu, opublikowanego na stronie holenderskiej federacji, podczas treningowej jazdy Pieters zaliczyła groźny upadek, po którym została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Przeszła już operację głowy, a selekcjoner drużyny narodowej pozostał w Hiszpanii, by przy niej czuwać. Pozostała część kadry wróciła do kraju.



Federacja póki co nie udziela dalszych informacji, prosząc jednocześnie o uszanowanie prywatności zawodniczki.



TC