Trener Artur Skowronek o stanie zdrowia Jakuba Błaszczykowskiego. Wideo WIDEO |

- Kuba jest do naszej dyspozycji, ale musimy go mądrze wprowadzać do gry - podkreśla Artur Skowronek, trener Wisły Kraków.