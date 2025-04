Wisła Kraków w świetnej sytuacji. Tego jeszcze nie było

Wiśle w końcu udało się to, o czym zawodnicy mówili od początku sezonu. Wcześniej krakowianie mieli okres dobre gry, potrafili dominować nad rywalami, ale często nie przekładało się to na wynik. Efekt? Brak serii zwycięstw. Teraz jednak to się odmieniło i w ostatnich spotkaniach Wisła zdobyła 12 punktów na 12 możliwych.

- Moi zawodnicy już wyrobili sobie taki sposób myślenia, że najważniejszy jest najbliższy mecz. To oczywiście nie oznacza, że nie patrzą w tabelę i nie obserwują innych spotkań. Wiemy jednak, że myśląc za mocno o przyszłości, trudniej jest się skupić na tym co tu i teraz. A właśnie to jest najważniejsze - podkreśla Jop. Reklama

Bardzo równo grają jednak także rywale Wisły. Co prawda strata do wicelidera systematycznie się zmniejsza (szósta Wisła ma dziewięć punktów mniej od drugiej Termaliki Bruk-Bet Nieciecza), ale teraz zadaniem krakowian jest utrzymanie miejsca w strefie barażowej i zajęcie jak najwyższe pozycji. Na razie Wisła ma cztery punkty przewagi nad siódmym Górnikiem Łęczna i np. punkt straty do czwartej Polonii Warszawa.

Wisła Kraków podejmuje Pogoń Szedlce

Jedna wygrana może więc zdecydowanie poprawić pozycję 13-krotnych mistrzów Polski, a dobra okazja ku temu będzie dzisiaj, bo wiślacy podejmuje przedostatnią Pogoń Siedlce.

Ale miejsce w tabeli nie odzwierciedla ich gry na wiosnę, bo bardzo się zmienili. Są bardzo niewygodnym rywalem, w trudnych meczach grali dobrze i urywali punkty faworytom. A jak przegrywali, to nieznacznie. Nie muszę jedna szczególnie uczulać mojego zespołu, bo wiemy, jak trudne są to spotkania. Ostatnie mecze pokazały, że w tej lidze każdemu po prostu trzeba punkty wyrwać ~ podkreśla trener Mariusz Jop.

- Jesteśmy nastawieni i gotowi na walkę. W każdym spotkaniu trzeba się poświęcić i nie kalkulować. Absolutną podstawą są cechy wolicjonalne i przygotowanie do spotkania. W ostatnich meczach moi zawodnicy pokazali jednak dobre nastawienie i gotowość do podjęcia walki była na bardzo dobrym poziomie - dodaje szkoleniowiec.

Mecz Wisła Kraków - Pogoń Siedlce dziś o godz. 17:15.

Wisła Kraków / Piotr Jakóbiec / INTERIA.PL

Wisła Kraków / Piotr Jakóbiec / INTERIA.PL

Wisła Kraków / MICHAL KLAG/REPORTER / East News