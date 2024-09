Wisła Kraków wygrała Ligę Mistrzów. Wielkie święto, to nie udało się jeszcze nikomu

To wielki wyczyn polskich ampfutbolistów. Do tej pory rozgrywki seryjnie wygrywali Turcy, ale w niedzielnym wieczór wiślacy przerwali ich hegemonię. Podopieczni trenera Bogusława Kapłona jak burza przeszli przez fazę grupową (trzy wygrane, bramki 14:1), w półfinale nie pozostawili złudzeń Włochom, a w niedzielnym finale przeważali niemal od samego początku.

W 13. minucie Przemysław Świercz uderzeniem z linii pola karnego zdobył bramkę dla Wisły , ale do przerwy krakowianie powinni prowadzić znacznie wyżej, jednak David Mendes seryjnie przegrywał pojedynki z hiszpańskim bramkarzem. Inna sprawa, że Flamencos Amputados parę pokazali, że potrafią groźnie kontraatakować.

W drugiej połowie znów warunki dyktowała Wisła. Krakowianie próbowali prowadzić grę na połowie rywali, ostrzeliwali bramkę, ale świetnie spisywał się hiszpański bramkarz. Czujności nie mógł też tracić Igor Woźniak, bo rywale tylko czekali, by wyprowadzić atak, który dałbym im remis oraz rzuty karne.

Marzenia Hiszpanom odebrał jednak ich rodak - David Mendes. Po kilku przegranych pojedynkach sam na sam, przymierzył z dystansu i znów dał Wiśle prowadzenie. Hiszpanie wzięli czas, przeprowadzali zmiany, postawili wszystko na jedną szalę, ale to w końcu wiślacy cieszyli się z wygrania Ligi Mistrzów!

Wisła już na inauguracje turnieju pokazała, że przyjechała do Włoch po pełną pulę. Krakowianie w pierwszym spotkaniu pokonali turecki Sahinbey 3:0, a to właśnie z tą drużyną przegrali w ubiegłorocznym finale Ligi Mistrzów i była to pierwsza porażka Turków w Lidze Mistrzów od pięciu lat!