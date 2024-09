Katastrofa Wisły Kraków. Legenda uderza w klub. Takie słowa muszą zaboleć

Impas Wisły Kraków stał się faktem, który nie podlega dyskusji. Drużyna mierząca w powrót do PKO Ekstraklasy będzie walczyć o uniknięcie degradacji. Na to wskazuje przynajmniej obecny układ I-ligowej tabeli. "Dzisiejsza Wisła od momentu spadku wydaje się w nieustającym kryzysie. Z przebłyskami, od czasu do czasu lepszym, efektownym meczem, lecz to są rodzynki w kiepskim serniku" - pisze dla Onetu Tomasz Frankowski, niegdyś znakomity snajper "Białej Gwiazdy".