Kolejne złe wieści dla Wisły Kraków. Jest już oficjalny komunikat

Tysiące Polaków w drugiej połowie września przeżywa ogromny dramat związany z powodziami spowodowanymi nadejściem niżu genueńskiego. Mieszkańcy najbardziej zagrożonych części kraju pracują od rana do nocy po to, by umacniać wały i zarazem chronić swój dobytek. W środowisku sportowym głośno zrobiło się zwłaszcza o Nysie. W pomoc zaangażowali się obecni oraz byli siatkarze. Kilka dni temu dopiero nad ranem położył się spać Daniel Pliński, czyli mistrz Europy z 2009 roku, a obecnie trener plusligowej PSG Stali.

