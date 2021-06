Kolejny Polak we Włoszech?

Pogoń Szczecin

We włoskich mediach pojawiła się kolejna informacja dotycząca zawodnika Ekstraklasy. Tym razem, zdaniem portalu tuttosalernitana.com, do beniaminka Serie A – US Salernitana – przymierzany jest Mariusz Malec z Pogoni Szczecin.

