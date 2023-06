Tak ŁKS i Ruch świętowały awans do Ekstraklasy

Ruch i ŁKS awansowały do ekstraklasy. Chorzowianie dokonali tego dopiero w ostatniej kolejce. Łodzianie tydzień wcześniej i mogli przygotować się do świętowania sukcesu. Radości było co niemiara.