Przygotowujący się do występów w PKO Ekstraklasie piłkarze ŁKS Łódź w swoim drugim meczu sparingowym zremisowali 2-2 z pierwszoligowym Radomiakiem Radom.

Mecz rozegrano w Łodzi. ŁKS w obu połowach zagrał w innym składzie. Trener Kazimierz Moskal skorzystał ze wszystkich piłkarzy, których ma w kadrze. Wśród nich byli pozyskani latem: Portugalczyk Ricardo Guimaraes, Serb Dragoljub Srnić, Hiszpan Ruiz Lopez Pirulo oraz Maciej Dampc i Michał Trąbka.

Przed przerwą łodzianie zmarnowali jednak kilka dobrych okazji. Skuteczniejsi byli piłkarze Radomiaka, który w tym sezonie awansował do 1. ligi. W 34. minucie bramkarza ŁKS z bliskiej odległości pokonał Michalski. Na początku drugiej połowy wyrównał Łuczak, który popisał się ładnym uderzeniem z rzutu wolnego. Drugiego gola dla ŁKS w 70. minucie zdobył Kujawa, a niewiele przed końcem spotkania wyrównał Winsztal.

- Nie graliśmy dziś w piłkę tak, jak potrafimy to robić. Szczególnie jeśli chodzi o grę do przodu. Treningi robią jednak swoje, ale to normalne w okresie przygotowawczym. Na pewno nie możemy pozwalać sobie na stratę takich goli, jak druga bramka dla Radomiaka. Piłka po dośrodkowaniu leciała bowiem długo, a potem odbiła się od pleców, ale nikt jej nie wybił - podsumował Moskal.

Szkoleniowiec wracającego po siedmiu latach do elity klubu z Łodzi dodał, że z nowych zawodników dobrze zaprezentował się m.in. Trąbka. - W pierwszej połowie na boisku było go pełno. To piłkarz, który ma predyspozycje i mam nadzieję, że u nas się rozwinie - dodał Moskal.

Piłkarze ŁKS przygotowania do występów w PKO Ekstraklasie rozpoczęli 10 czerwca. Przed tygodniem w pierwszym meczu kontrolnym pokonali 4-0 Wisłę Płock. W poniedziałek łodzianie wyjadą na dziewięciodniowe zgrupowanie do Grodziska Wlkp. W jego trakcie zagrają z Wartą Poznań (w środę) oraz GKS Tychy i Kotwicą Kołobrzeg (6 lipca). Na koniec przygotowań zaplanowano zaś sparing w Łodzi z Koroną Kielce (13 lipca).

Bartłomiej Pawlak

ŁKS - Radomiak 2-2 (0-1)

Bramki: ŁKS - Wojciech Łuczak (50.) i Rafał Kujawa (70.); Radomiak - Mateusz Michalski (34.) i Patryk Winsztal (88.).

ŁKS: Dawid Arndt (46. Michał Kołba) - Jan Grzesik (46. Artur Bogusz), Maciej Dampc (46. Jan Sobociński), Kamil Juraszek (46. Maksymilian Rozwandowicz), Adrian Klimczak (46. Kamil Rozmus) - Michał Trąbka (46. Pirulo), Łukasz Piątek (46. Dragoljub Srnić), Ricardo Guima (46. Bartłomiej Kalinkowski), Maciej Wolski (46. Wojciech Łuczak), Dani Ramírez (46. Patryk Bryła) - Łukasz Sekulski (46. Rafał Kujawa; 78. Jewhen Radionow).



Radomiak: Mateusz Kochalski (46. Artur Haluch) - Chams Faraji, Mateusz Cichocki (46. Michał Grudniewski), Martin Klabník (46. Kacper Pietrzyk), Adam Banasiak (46. Damian Jakubik) - Michał Kaput (58. Maciej Filipowicz), Marcin Kluska (46. Meik Karwot), Mateusz Michalski (46. Bruno Luz), Leândro (46. Patryk Winsztal), Rafał Makowski (46. Dominik Sokół; 86, 15. Karol Kucharski) - Damian Nowak (46. Patryk Mikita).