Legia Warszawa zajęła trzecie miejsce na koniec poprzedniego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy. To dało drużynie przepustkę do eliminacji europejskich pucharów. Po przejściu trzech rund kwalifikacyjnych ekipa ze stolicy zameldowała się w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA.

Przypomnijmy, że od tego sezonu rozgrywki toczą się w nowym formacie. Nie ma podziału na grupy - jest za to wspólna tabela dla wszystkich uczestników. Spotkania nie toczą się też w dotychczas znanym systemie mecz-rewanż. Zamiast tego każda z drużyn rozgrywa po sześć gier z różnymi przeciwnikami.

Liga Konferencji UEFA 2024/25. Jakie wyniki osiągnęła Legia Warszawa?

Legia do tej pory mierzyła się z trzema rywalami. Ma przy tym znakomity bilans: trzy zwycięstwa, zero porażek, osiem zdobytych bramek, zero straconych. Przypomnijmy dokładne wyniki: