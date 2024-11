Czwartkowe wyniki nie tylko zwiększają szanse Legii i Jagiellonii na grę w fazie pucharowej Ligi Konferencji, ale także są świetną wiadomością dla innych klubów Ekstraklasy. Polska wprawdzie wciąż zajmuje 18. miejsce w rankingu UEFA , ale ma już tylko punkt straty do 17. Izraela. I nie jest bez szans na to, by jeszcze w tym sezonie osiągnąć wielki sukces, jakim byłoby miejsce w Top 15, które sprawiłoby, że w kolejnych eliminacjach Ligi Mistrzów zagrałyby dwa zespoły z Ekstraklasy, a nie jak do tej pory, jeden.